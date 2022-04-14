Монеточка о решении суда в пользу Костюшкина: штрафом меня не испугать

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Певица Монеточка, находящаяся в настоящий момент на гастролях в Европе, на странице в одной из социальных сетей прокомментировала решение суда по тяжбе с экс-вокалистом группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным.

— Меня так просто нельзя испугать штрафом в пятьсот тысяч. Я готова потерять гораздо больше, и уже потеряла гораздо больше, и, как видите, продолжаю петь и писать, — заметила Елизавета.

Как ранее неоднократно отмечала певица, песня «Мама, я не зигую» была написана во время ее обучения в школе, и является исключительно пародией на композицию Костюшкина. По словам артистки, подавать в суд за такое «неприлично». Примечательным фактом Монеточка считает то, что судиться с ней певец стал только после обретения певицей популярности.

Бывший солист популярной в нулевых группы «Чай вдвоем» посчитал, что песня Елизаветы напоминает его хит «Женщина, я не танцую». Артист обвинил коллегу в плагиате и в итоге одержал победу в суде.

Адвокат певца Роман Лалаян предложил Монеточке извиниться за кражу интеллектуальной собственности у Костюшкина.