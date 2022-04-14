Омбудсмен: Жизни и здоровью найденной в камере мусоропровода девочки ничего не угрожает

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Новорожденная девочка, найденная в камере мусоропровода жилого дома в Отрадном, находится под наблюдением врачей, ее здоровью ничего не угрожает. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

— Девочку я посетила в больнице. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. У нее не выявлено никаких травм. Видно, падение было с маленькой высоты. Есть переохлаждение. Прогнозы врачей очень благоприятные. Следственный комитет завел на эту нелюдь уголовное дело. Уверена, что ее найдут и накажут, а ребенок найдет хороших родителей, — рассказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что данная ситуация находится под полным контролем, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Новорожденная девочка была найдена в камере мусоропровода в жилом доме. По факту обнаружения младенца возбудили уголовное дело.

Также полиция установила личность матери ребенка. Женщину сначала госпитализируют, а после оказания медицинской помощи следователи приступят к проведению необходимых следственных действий.