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Три трамвайных маршрута задерживаются на Симферопольском бульваре

Араз Салехов

Происшествия
Три трамвайных маршрута задерживаются на Симферопольском бульваре
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Трамваи № 1, 3 и 16 задерживаются на Симферопольском бульваре из-за ДТП. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что задержка трамваев произошла из-за ДТП на путях в районе остановки «Симферопольский бульвар, 20».

Позднее стало известно, что движение трамваев на Симферопольском бульваре удалось восстановить.

Также стало известно, что рельсы и стрелочные переводы, используемые в столичном метро, полностью производятся в России.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что продукция производится на Челябинском и Нижнетагильском металлургических комбинатах, а также на стрелочных заводах в Керчи, Новосибирске и Муроме.

В среду, 13 апреля, в Дептрансе Москвы сообщили, что с начала текущего года горожане совершили свыше 900 миллионов поездок на московском транспорте.

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