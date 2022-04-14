Свыше 160 жилых домов по реновации возводят в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве в рамках реализации программы реновации продолжают строиться 163 дома. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодняшний день в Москве по программе реновации введено в эксплуатацию 187 новостроек на 2,4 миллиона квадратных метров жилья, еще 163 дома с жилой площадью более 2,7 миллиона квадратов в настоящий момент находятся в строительстве, — заявил он.

Заммэра добавил, что 225 объектов площадью свыше 4,2 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования, передает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 14 апреля, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что на юго-востоке Москвы строят и проектируют 44 жилых дома по программе реновации.

По его словам, на стадии строительства находятся 23 новостройки, на стадии проектирования — еще 21 здание.

Помимо этого, Андрей Бочкарев рассказал о возведении 25 новостроек на месте снесенных по программе реновации в Москве домов.

Общая площадь строящихся домов составляет почти 400 тысяч квадратных метров.