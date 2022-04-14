Гаражи загорелись на севере Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Фестивальная улица Карта всех событий

На севере столицы произошло возгорание гаражей. Об этом в четверг, 14 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

По словам собеседника «ВМ», возгорание началось в 17:49 в гаражном комплексе напротив дома №4к2 на улице Фестивальной.

Спустя полчаса прибывшие сотрудники пожарно-спасательных подразделений ликвидировали огонь. Площадь пожара — 25 квадратных метров.

Пострадавших нет, это подтвердили в пресс-службе МЧС.

Фото: Анастасия Мамина / Вечерняя Москва

Также 14 апреля произошел еще один пожар в квартире на Большой Бронной улице. Помещение было сильно захламлено, и что именно стало причиной возникновения огня — неизвестно. Из соседних квартир были спасены четыре человека, еще 18 жильцов были эвакуированы.