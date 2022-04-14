Движение на разных участках улицы Золоторожский Вал будет ограничено

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Золоторожский Вал Карта всех событий

В период с 20 апреля по 24 декабря будет ограничено движение на разных участках улицы Золоторожский Вал. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 20 апреля по 24 декабря на разных участках улицы Золоторожский Вал будет ограничено движение. Это связано с проведением строительных работ, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Более подробную информацию об ограничениях на дорогах можно узнать в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, стало известно, что движение на трех улицах в Мещанском районе столицы перекроют 24 апреля с 00:01 до 00:20 в связи с проведением пасхального богослужения.

Движение будет полностью перекрыто на участках: улица Петровка — от Петровского бульвара до Крапивенского переулка; Крапивенский бульвар — от Петровского бульвара до улицы Петровки; Петровский бульвар — от Крапивенского переулка до улицы Петровки.

Также 23 апреля в период с 07:30 до 15:00 будет перекрыто движение на Лужнецкой и Фрунзенской набережных в связи с проведением спортивных соревнований.