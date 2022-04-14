Губернатор Белгородской области рассказал о втором за сутки обстреле со стороны Украины

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Село Журавлевка Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет, — отметил губернатор.

По его словам, режим ЧС уже объявлен в селе, а люди вывезены за его пределы. Об этом Гладов написал в своем Telegram-канале.

До этого губернатор Белгородской области сообщил о том, что село Сподарюшино, находящееся в приграничном районе, подверглось обстрелу со стороны Украины. Местных жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино, чтобы обеспечить безопасность. На данный момент оба села находятся под дополнительной охраной, в том числе, силами сотрудников ДНД и казаков.

14 апреля украинская армия также обстреляла поселок Климово в Брянской области. В результате инцидента пострадали семь человек, включая ребенка и беременную женщину. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.