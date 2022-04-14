Минобороны: Неонацисты держат в заложниках более 6 тысяч иностранцев

Фото: Минобороны РФ

Украинские неонацисты держат в заложниках 6224 иностранца из девяти стран. Об этом заявили в Минобороны РФ в четверг, 14 апреля.

В ведомстве также добавили, что националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, а в случае подрыва в зону затопления попадут 15 тысяч жителей. Подобные действия грозят распространением инфекционных заболеваний в Бахмутском районе. Кроме того, по данным Минобороны, боевики планируют взорвать эстакаду над железной дорогой в Краматорском районе, чтобы обвинить ВС РФ в разрушении важной инфраструктуры.

Начиная со 2 марта Россия доставила на Украину 11 663,8 тонны гуманитарных грузов, а за сутки российские военные эвакуировали более 14,6 тысячи местных жителей в Россию, уточняется в заявлении.

14 апреля российские войска получили веские доказательства попыток США развернуть на Украине производство биологического оружия, запрещенного международными конвенциям. Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые из лаборатории в городе Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных препаратов на пациентах областной психиатрической больницы № 3.