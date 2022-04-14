Националисты испытывали биооружие на душевнобольных

Военнослужащий Российской армии осматривает обнаруженный на территории Херсонской области Украины беспилотный летательный аппарат националистов. К дрону прикреплены емкости для жидкости и распылители / Фото: РИА Новости

Российские войска получили веские доказательства попыток США развернуть на Украине производство биологического оружия, запрещенного международными конвенциями.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые из лаборатории в городе Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных препаратов на пациентах областной психиатрической больницы № 3. Этот факт установили во время спецоперации на Украине.

— Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунитета. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении, — рассказал Игорь Кириллов.

По его словам, бесчеловечная практика использования беспомощных душевнобольных в качестве «подопытного материала» продолжалась примерно до января 2022 года, пока деятельность лаборатории в Мерефе не была остановлена, а все оборудование и готовые препараты не вывезены на запад Украины.

Одну из ведущих ролей в разработке биооружия играл Украинский научно-технологический центр.

— Установлено, что УНТЦ — это распределительный центр грантов для проведения интересующих Пентагон исследований в области биологического оружия. Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов, — рассказал Игорь Кириллов.

По его словам, многие исследования были направлены на изучение возбудителей чумы или туляремии. Выращивались и штаммы инфекций, способных нанести вред экономике, такие как птичий грипп или африканская чума свиней. Изучалась возможность разведения насекомых, птиц и летучих мышей как переносчиков опасной заразы. Распространителем смертельных болезней изуверы-ученые пытались «назначить» даже могучий Днепр — его воды изучались на предмет выживаемости в них холерного вибриона. При этом ни с международными законами, ни с возможностью отравления и заражения сотен тысяч украинцев «экспериментаторы» не считались.

Тем временем, по данным официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, за минувшие сутки наши войска уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь. Помимо этого, на аэродроме города Днепр уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

— Минувшей ночью в Мариуполе сложили оружие и сдались российским военнослужащим еще 134 солдата и офицера Вооруженных сил Украины, — сообщил генерал-майор Конашенков. — Пленные содержатся в соответствии с международными конвенциями, с ними обращаются гуманно.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил артиллерийский обстрел украинскими ВСУ поселка Климово.

— В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть раненые, им оказана помощь. На месте работают соответствующие службы, полиция, МЧС, — сообщил Александр Богомаз. — А Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по поводу обстрела нашего поселка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник:

— Подразделения ВС РФ, продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное.

Продвижение за сутки составило 11 километров. За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов, принадлежащих неприятелю.