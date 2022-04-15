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Сожитель женщины несколько лет насиловал ее несовершеннолетнюю дочь

Елена Самойлова

Происшествия
Сожитель женщины несколько лет насиловал ее несовершеннолетнюю дочь
Фото: shutterstock

Сожитель женщины несколько лет насиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, с ноября 2018 года по апрель 2022 года мужчина угрожал дочери своей сожительницы побоями и неоднократно насиловал ее. Это происходило в квартире в Ново-Переделкине, где все трое жили вместе.

Спустя несколько лет подросток все же поделилась со взрослыми всем, что с ней случилось. Те обратились в правоохранительные органы.

Насильник был быстро задержан, в отношении него уже проведены следственные действия для закрепления доказательственной базы.

Иванова добавила, что следствие будет ходатайствовать в суде о лишении фигуранта свободы.

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