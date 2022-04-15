Контрафактный алкоголь на сумму почти миллион рублей изъят в Смоленске

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Полицейские пресекли незаконную деятельность местного жителя, занимавшегося производством и реализацией спиртосодержащей продукции. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

По данным ведомства, мужчина хранил спирт в постройке во дворе своего дома. Там он разбавлял его водой и разливал по бутылкам с этикетками известных алкогольных брендов. Готовые экземпляры хранились также в двух дополнительных складских помещениях, которые арендовал подозреваемый.

В общей сложности полицейские обнаружили 156 канистр по 4,5 литра и 7 канистр по 10 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью. Стоимость изъятого превысила 916 тысяч рублей. По словам самого подозреваемого, он продавал свою продукцию в Смоленске.

Проведенная позже экспертиза показала, что изъятое вещество является спиртосодержащей жидкостью, крепость которой составляет 38,9 процента, и не соответствует установленным стандартам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Во вторник, 12 апреля, на северо-востоке Москвы было изъято более 6,5 тысячи канистр контрафактного алкоголя.