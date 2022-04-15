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Актер Деревянко рассказал о депрессии после расставания с гражданской женой

Анастасия Колоскова

Общество
Актер Деревянко рассказал о депрессии после расставания с гражданской женой
Фото: youtube.com/вДудь

Актер Павел Деревянко после расставания с гражданской женой и матерью его детей Дарьей Мясищевой столкнулся с депрессией. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на ее YouTube-канале.

— У меня началась депрессуха. Я злился на нее... А в позапрошлый Новый год был в абсолютнейших соплях, в лоскутах — просто разорван. Я никак не мог отпустить эту ситуацию. Это было гораздо сильнее меня, — признался актер.

По его словам, он не мог понять, как его «можно было бросить». Деревянко сообщил, что до сих пор не обсудил с экс-возлюбленной причины расставания, назвав этот вопрос «не сильно актуальным».

Преодолеть депрессивное состояние артисту помогла работа: он принимал участие сразу в нескольких проектах.

Известно, что у Павла и Дарьи две дочери — Варвара и Александра.

О расставании пары стало известно в прошлом году. Ранее Деревянко рассказал, что стало причиной их с Мясищевой разрыва после долгих отношений. По словам звезды, они решили остаться друзьями, чтобы не дать разразиться назревающим конфликтам в их отношениях. Деревянко признался, что их союз с Дарьей был органичным, равноправным и счастливым, однако, по его словам, он основывался не на огромной любви и страсти, а на «предлагаемых обстоятельствах». Актер уточнил, что их отношения набирали обороты с рождением детей. Он уточнил, что после расставания все равно называет Дарью, Варю и Сашу своей семьей.

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