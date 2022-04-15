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Девушка приревновала возлюбленного и попыталась убить соперницу

Елена Самойлова

Происшествия
Девушка приревновала возлюбленного и попыталась убить соперницу
Фото: Pexels

В городском округе Лотошино местной жительнице предъявлено обвинение в покушении на убийство, а также избрана мера пресечения. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, днем 11 апреля 18-летняя обвиняемая несколько раз ударила 32-летнюю потерпевшую ножом, поскольку приревновала к ней своего сожителя. Все произошло около магазина, поэтому прохожие предотвратили трагедию. Раненая женщина своевременно получила медицинскую помощь.

— В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания и сообщила об обстоятельствах совершенного преступления, — подчеркнула Врадий.

Видео: ГСУ СК России по Московской области

Нападавшей девушке предъявлено обвинение в покушении на убийство. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также 15 апреля стало известно, что перед судом предстанут трое обвиняемых в убийстве супружеской пары и подростка в Подмосковье. Один из злоумышленников в ночь на 3 декабря 2020 года поджег дом соседей в деревне Зубово. Зная, что владельцам придется вернуться в тот же день, обвиняемые расстреляли их автомобиль. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия. Тела погибших и машину мужчины сожгли, чтобы скрыть следы преступления.

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