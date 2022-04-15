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Авиакомпания «Волга-Днепр» совершила первый грузовой рейс из Москвы в Индию и Бангладеш

Полина Долганова

Общество
Авиакомпания «Волга-Днепр» совершила первый грузовой рейс из Москвы в Индию и Бангладеш
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» совершила первый перелет по маршруту Москва — Дели — Дакка и обратно. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Груз обслуживает терминал «Москва Карго».

В Южную Азию ИЛ-76 доставил 18 тонн российских металлоконструкций. Затем в Москву борт доставил 23 тонны детских товаров, обуви и текстиля.

До конца 2022 года самолетами компании планируется доставить в столицу около 20 тысяч тонн грузов.

— Общий объем транспортного заказа со стороны Москвы составит около 9,5 миллиарда рублей, — отметил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам управляющего директора компании «Волга-Днепр Москва» Федора Новикова, в той ситуации, которая сложилась в мире в настоящее время, необходимо поддерживать логистические цепочки и выстраивать новые коридоры для поставок.

Недавно сообщалось, что товарооборот между Москвой и Монголией в 2021 году увеличился более чем на 41,5 процента и превысил 175 миллионов долларов. Больше половины экспорта из российской столицы в Монголию занимает несырьевой неэнергетический экспорт. Кроме того, по словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского, в страну азиатского региона развивается промышленный и агропромышленный экспорт.

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