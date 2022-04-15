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Принц Гарри отказался присутствовать на поминальной службе по принцу Филиппу

Анастасия Колоскова

Общество
Принц Гарри отказался присутствовать на поминальной службе по принцу Филиппу
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл отправились в Нидерланды вместо того, чтобы посетить пасхальную и одновременно поминальную службу по принцу Филиппу. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает Sun.

Авторы статьи утверждают, что этот поступок герцогов Сассекских глубоко опечалил королеву Великобритании Елизавету II. Известно, что пасхальное воскресенье в текущем году совпадает с годовщиной похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа, пишет Газета.Ru.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые после скандального интервью американской журналистке Опре Уинфри посетили королевскую резиденцию в Виндзоре, где пообщались с королевой Великобритании Елизаветой II. Глава британского престола не видела внука и его жену около двух лет. Также герцоги Сассекские поговорили с принцем Уэльским Чарльзом.

13 апреля сообщалось о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены отправиться в Нидерланды, где посетят соревнования военнослужащих «Игры непокоренных». Визит герцогов Сассекских в Гаагу подтвердил их представитель. Это будет их первой поездкой в Европу после отказа от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переезда в Соединенные Штаты.

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