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Алиса Фрейндлих рассказала о главной ошибке в жизни

Анастасия Колоскова

Общество
Алиса Фрейндлих рассказала о главной ошибке в жизни
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Звезда кинофильма «Служебный роман» народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая в свои 87 лет продолжает выходить на сцену театра и сниматься в кино, назвала ошибку, которую считает главной в своей биографии.

— Главная моя ошибка в жизни — это то, что я думала, что все еще впереди, — призналась она.

Теперь, по словам актрисы, она старается каждый день проживать с удовольствием.

— Все-таки надо вкушать день сегодняшний здесь и сейчас. Это не значит, что не нужно строить планов на будущее. Тогда бы это был абсолютный стоп-кадр. Тем не менее надо наслаждаться тем, что есть сегодня, — рассказала она в интервью Пятому каналу.

Несмотря на свой почтенный возраст, Алиса Бруновна продолжает играть в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Билеты на спектакли с ее участием раскупаются за несколько часов. Кроме того, недавно актриса снялась в картине «Родители строгого режима», продюсером которой стал ее внук Никита Владимиров. По словам Фрейндлих, поначалу она отказывалась принимать участие в проекте, однако сдалась на уговоры любимого внука. В итоге актриса оказалась в чудной компании и не жалеет о своем решении.

Фрейндлих также рассказала, каких принципов придерживается в воспитании правнуков, отметив, что не диктует своих правил подрастающему поколению.

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