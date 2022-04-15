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Мужчина перевозил около 100 граммов героина в такси

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина перевозил около 100 граммов героина в такси
Фото: Pexels
Россия, Москва, МКАД, 67-й километр Карта всех событий

Сотрудниками Госавтоинспекции Москвы задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль такси на 67-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Проверяя документы водителя, инспектор заметил, что пассажир ведет себя подозрительно и очень нервничает. Это вызвало подозрения, поэтому на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Во время личного досмотра у 37-летнего пассажира был обнаружен пакетик с героином весом около 100 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый заключен под стражу.

12 апреля полицейские изъяли 197 свертков с героином у девушки в подмосковных Люберцах.

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