ФСБ задержала участников «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Калужской области

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Четыре участника запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам»** задержаны сотрудниками ФСБ под Калугой, один из них готовил теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ в пятницу, 15 апреля.

Уточняется, что члены законспирированной ячейки МТО (международной террористической организации — прим. «ВМ») получали указания от иностранных кураторов. Один из соучастников даже проводил подготовку к совершению теракта на военных объектах региона.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в квартирах задержанных были оборудованы тайники, в которых хранились компоненты и составные части самодельного взрывного устройства. Кроме того, в телефонах участников организации находились инструкции по изготовлению СВУ и переписка с другими членами МТО.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Приготовление к террористическому акту».

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ по решению Верховного суда.