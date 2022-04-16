Как сдать на права с первого раза

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На экзаменах в ГИБДД будущих водителей могут «заваливать» на неочевидных вещах, из-за чего значительное количество людей не могут сдать вождение с первого раза. На экзамене нужно быть предельно внимательным, также перед сдачей в ГИБДД можно взять дополнительные уроки с частным инструктором. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По его словам, однозначного рецепта успешной сдачи экзамена в ГИБДД не существует.

— Требования достаточно сложны и противоречивы. Зачастую «сыплются» на экзаменах на каких-то специфических моментах. Например, какое-то время назад у сотрудников ГИБДД была «фишка», что руль на месте нельзя крутить. К реальной жизни это не имеет никакого отношения. Я не могу точно сказать, в чем дело: может быть, на экзаменационных машинах сильнее рулевое управление изнашивалось, — рассказал эксперт.

Другой распространенной уловкой на экзамене бывает требование повернуть или остановиться там, где это запрещено, отметил специалист. Нередко сотрудник ГИБДД просит это сделать уже после проезда знака, который запрещает маневр, уточнил Гудков.

Иногда экзаменаторы «заваливают» на неочевидных пунктах ПДД, отметил собеседник «ВМ».

— В частности, нельзя останавливаться там, где до сплошной линии разметки три метра и меньше. Это даже в реальной жизни многие водители не помнят. ПДД — документ комплексный, там всегда можно найти, за что зацепиться, — рассказал специалист.

По словам автоэксперта, повысить шансы на успешную сдачу можно, если параллельно с учебой в автошколе брать частные уроки вождения. При этом стоит учитывать, что в 2021 году правила сдачи заметно усложнились и процент успешных сдач стал ниже, уточнил Гудков.

Повысить шансы на успех можно, если выбрать обучение на автомобиле с автоматической коробкой передач. Однако потом это будет ограничивать водителя, отметил специалист.

— На автоматической коробке передач сдать легче, потому что чисто физически меньше движений совершать нужно и можно больше концентрироваться на других вещах. Но тут надо понимать, что потом вы не сможете юридически оправданно сесть за руль автомобиля с механической коробкой: у вас будет пометка, что вы ездите только на автоматической коробке. А в реальной жизни машин с механической коробкой все еще много, особенно не в Москве, — отметил эксперт.

Успешно сдать теорию гораздо проще, чем вождение, заметил Гудков: для этого нужно просто хорошо знать ПДД. Важно и хорошо выучить билеты, многие вопросы в которых очень похожи друг на друга, но предполагают разный ответ, заключил специалист.