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Антонов: США пытаются заставить Латинскую Америку примкнуть к санкциям против РФ

Полина Долганова

В мире
Антонов: США пытаются заставить Латинскую Америку примкнуть к санкциям против РФ
Фото: vk/rusembusa

Власти США пытаются настроить страны Латинской Америки ввести санкции в отношении России с помощью шантажа и угроз. Об этом в субботу, 16 апреля, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Штаты не думают о том экономическом ущербе, который могут понести латиноамериканские страны в случае введения санкционных мер против Москвы.

— Вашингтон не беспокоит очевидный вред для продовольственной безопасности, экономического развития стран региона, их социальной стабильности, — цитирует дипломата канал 360.

Недавно журналисты американского издания Business Insider выразили мнение, что усиление экономических санкций в отношении России затронет всех, кто поддерживает политику ограничений. Уточняется, что, несмотря на ограничения, экспорт сырой нефти из России только нарастает за счет новых связей с рынком в Азии. Спрос на энергоресурсы из РФ позволяет Москве поддерживать этот сектор экономики даже в условиях санкционного давления.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что западный санкционный «блицкриг» в отношении России провалился. По словам Путина, российская экономика работает достаточно стабильно и эффективно, а тренд к сохранению макроэкономических показателей останется в ближайшее время.

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