Сотрудники ГИБДД перестанут штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД

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Сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать водителей к ответственности за мелкие нарушения правил дорожного движения, однако будут активно пресекать случаи вождения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в ГУОБДД МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что в таких случаях, как, например, отсутствие брызговиков на легковушках, уполномоченное лицо может освободить водителя от ответственности и ограничиться устным предупреждением.

К тем категориям норм, которые никак не могут считаться «незначительными», относятся вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения освидетельствования на предмет опьянения, передает ТАСС.

На прошлой неделе 151 человек пострадал в авариях, в том числе 16 детей в возрасте до 16 лет. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. Всего на столичных дорогах с 4 по 10 апреля зарегистрировано 132 ДТП. Самыми частыми причинами аварий стали столкновения транспортных средств — 58 случаев. Кроме того, часто случались наезды на пешеходов: 46 раз. При этом, как уточняется в пресс-службе ГИБДД, только в 20 процентах случаев пострадавшие переходили дорогу в положенном месте.