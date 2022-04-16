Москва лидирует по качеству городской среды среди российских городов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва возглавила ежегодный индекс качества городской среды за 2021 год, подготовленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По итогам 2021 года столица набрала 293 балла из 360 возможных, что на 5 баллов больше, чем по итогам 2020 года. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Кирилл Пуртов.

Также в ТОП–5 крупнейших городов России по качеству городской среды вошли Санкт–Петербург, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

В индекс 2021 года включены 1117 городов России, разделенные на семь групп по количеству населения: крупнейшие — с числом жителей более миллиона, крупные — от 250 тысяч до миллиона жителей, большие — 100–250 тысяч жителей, средние — 50–100 тысяч жителей, три группы малых городов: с числом жителей от 25 до 50 тысяч, от пяти до 25 тысяч и менее пяти тысяч. Индекс строится по шести индикаторам жилье и прилегающие к нему пространства, озелененные пространства, улично-дорожная сеть, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, а также общегородское пространство.

— Создание благоприятной среды — одна из главных задач городского развития, решению которой в Москве уделяется особое внимание. Ключевую роль здесь играют городские программы, реализация которых способствует улучшению показателей индекса качества городской среды. Принятые Правительством Москвы антикризисные меры предусматривают сохранение планов по выполнению всех программ развития, что позволит столице поддержать экономику и стабилизировать ситуацию как на собственном рынке труда, так и в российских регионах, за счет сохранения и создания новых рабочих мест, — отметил Кирилл Пуртов.

В условиях текущего кризиса Москва сохранит высокие темпы развития благодаря диверсификации столичной экономики, наличию большого запаса прочности и умению города адаптироваться к сложным финансовым ситуациям.

О способности московской экономики преодолевать различные кризисы и продолжать развитие свидетельствуют налоговые поступления в бюджет: по итогам первого квартала 2022 года доходы московского бюджета составили 917,4 миллиарда рублей — это почти на 33 процента превышает поступления в бюджет за аналогичный период 2021 года.