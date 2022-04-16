Детский сад с бассейном появится на Ветлужской улице

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ветлужская улица, 4А Карта всех событий

В районе Косино-Ухтомский возведут детский сад на 300 мест.

В дошкольном учреждении по адресу Ветлужская улица, дом 4а, также появится бассейн.

— Сейчас на этом участке расположен объект недостроя, который постепенно приходит в запустение, — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Площадь участка составляет более одного гектара. Будущая постройка будет занимать площадь более 6,5 тысячи квадратных метров. При этом здание не будет превышать 25 метров.

Территория вокруг будущего детсада будет благоустроена: там появятся площадки для игр и прогулок, передали на официальном портале мэра Москвы.

Кроме того, детский сад, рассчитанный на 125 мест, построят на Мироновской улице в Москве. Общая площадь строительных работ составит 0,4 гектара. Участок находится в районе Соколиная Гора рядом с жилым домом по адресу улица Мироновская, дом 46. В шаговой доступности находится станция МЦК «Измайлово». Строительство детского сада планируется реализовать в течение ближайших двух лет.