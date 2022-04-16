Андрей Бочкарев оценил готовность лечебно-диагностического комплекса на востоке Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Строительство лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. Логинова на востоке города завершено более чем на три четверти. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 16 апреля.

— В столичном районе Перово на 77 процентов завершено строительство лечебно-диагностического комплекса центра им. Логинова. Монолитные работы на объекте выполнены в полном объеме, продолжается устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы, а также благоустройство территории, — отметил заммэра.

Он добавил, что общая площадь учреждения составляет 75,6 тысячи квадратных метров. Новый корпус, как уточняется, будет рассчитан на 422 койки.

Многопрофильный центр будет охватывать различные направления медицины, в том числе и онкологию. Благодаря современному оборудованию появится возможность проводить операции, а также лучевую терапию, заключил Бочкарев.

15 апреля Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства детского корпуса больницы в Коммунарке более чем наполовину.