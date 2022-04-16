Работы по благоустройству выполнили в Москве примерно на 60 процентов

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Работы по благоустройству столицы выполнены примерно на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 16 апреля.

— Примерно 60 процентов всех запланированных объемов работ на сегодняшний день выполнено, — сказал представитель мэрии.

Он отметил, что нынешние условия осложнил выпавший в апреле снег. Коммунальщикам необходимо было ежедневно продолжать работу и приводить город в порядок, передает агентство городских новостей «Москва». Бирюков заключил, что работы по благоустройству столицы проводятся в рамках месячника, который проходит с 1 по 30 апреля.

15 апреля заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков сообщил, что начались работы по благоустройству в Красносельском районе Москвы.

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы проведут работы по прокладке кабельной канализации, устройству сетей водостока и наружного освещения, а также модернизируют и заменят тепловые, водопроводные и канализационные сети. Главной задачей благоустройства стало обеспечение удобства для жителей района.