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Жителям шести районов Москвы подготовили голосования в «Активном гражданине»

Александр Афонин

Город
Жителям шести районов Москвы подготовили голосования в «Активном гражданине»
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Старое Крюково Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» стартовало несколько районных голосований. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Принимать участие в них могут только те пользователи, которые проживают или зарегистрированы в соответствующих районах Москвы, — говорится в сообщении.

Голосования посвящены 9 Мая, Дню соседей, Дню защиты детей, а также 10-летию присоединения поселения Киевское к Москве. При этом жители Старого Крюкова смогут решить, в каком формате пройдут приуроченные ко Дню Победы мероприятия.

Голосование для населения Южного Тушина также посвящено Дню Победы. Там в сквере у кинотеатра «Полет» состоится тематический концерт и будут организованы интерактивные площадки, где пройдут мастер-классы и различные игры.

Жители района решат, какие развлечения будут представлены на мероприятии. В районе Нагатино-Садовники жители проголосуют за название памятнику солдату, вернувшемуся с войны.

Жители района Савелки решат, где будет главная площадка праздника Дня соседа, который пройдет в конце мая. В Бибереве пройдет фотоконкурс, посвященный Дню защиты детей, в ходе которого местные жители выберут тему мероприятия.

Этим летом поселение Киевское празднует десять лет с момента вхождения в столицу. «Активные граждане» определят тему для данной праздничной рубрики, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 апреля на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором выберут имя для детенышей редкого львинохвостого макака.

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