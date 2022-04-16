Как московские программы помогают людям с аутизмом

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Сегодня в Москве есть ряд некоммерческих организаций и госучреждений, которые оказывают поддержку людям с расстройствами аутистического спектра. Для них организованы программы реабилитации и поиска работы, чтобы человек смог начать самостоятельную жизнь.

В столичных реабилитационных центрах созданы уникальные условия для детей и взрослых с аутизмом. Также специалисты применяют индивидуальный подход к каждому подопечному.

Благодаря городской поддержке у людей с аутизмом есть возможность научиться жить и вести быт самостоятельно, устроиться на работу и найти новых друзей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Таким людям довольно сложно заводить новые знакомства, общество редко готово идти с ними на контакт. Фонд «Лучшие друзья» помогает им познакомиться со стверстниками. Для обретения большей уверенности в своих силах, специалисты разработали лидерскую программу, которая учит публично выступать, отстаивать свои интересы и общаться с ранее незнакомыми людьми.

— Инклюзивная дружба такая же, как и обычная дружба. Друзья вдохновляют, помогают, поддерживают друг друга. Волонтеры получают новый опыт, а люди с нарушениями развития и интеллекта учатся быть самостоятельными, — заявила директор фонда Денис Роза.

Кроме этого, организация помогает найти работу людям с нарушениями развития и интеллекта. Благодаря фонду на сегодняшний день успешно трудоустроены 70 человек с аутизмом.

Также в социальной реабилитации помогает трудотерапия, а также художественная и ремесленническая деятельность. Так, центр «Ремесла» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы помогает людям с аутизмом формировать новые трудовые навыки.

Здесь проходят занятия по полиграфии, текстильной деятельности, гончарному искусству и обработке дерева. У людей с нарушениями интеллекта или развития есть возможность получить денежное вознаграждение за свои изделия.

Также людям с аутизмом помогает центра комплексной реабилитации инвалидов «Бутово». В нем для каждого подопечного разрабатывается индивидуальный план реабилитации, который учитывает конкретные потребности и цели.

Существует вопрос и социализации взрослых людей с аутизмом, чьи родители в силу возраста или проблем со здоровьем не всегда способны уделять этому достаточное количество времени. Благотворительный фонд «Дорога милосердия», расположенный в Пучково, открыл «Дом особенных людей» — центр, где взрослых с ментальными нарушениями обучают общению, самостоятельности и бытовым навыкам.

В ноябре в Музее Москвы состоялась премьера спектакля «Я странная, я новая», в основу которого легла пьеса драматурга Ольги Казаковой. Исходным материалом для нее стало стихотворение десятилетнего мальчика с аутизмом.