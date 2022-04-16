В Музее Победы прошел предпремьерный показ картины «Первый Оскар»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Порядка 100 гостей Музея Победы посетили предпремьерный показ картины «Первый Оскар» в субботу, 16 апреля. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе музея.

В основе фильма Сергея Мокрицкого лежит уникальная история съемок документальной картины «Разгром немецких войск под Москвой» в 1941 году. Та кинолента была удостоена первой в истории «Оскара» за лучший документальный фильм, и именно эта награда стала первой в истории американской киноакадемии для советских кинематографистов.

— Всего за время Великой Отечественной войны было около 300 фронтовых операторов — это была редкая профессия. Они не знали как снимать войну, никто не объяснял им это. Они бежали спиной к атаке и не понимали что такое страх. Это были уникальные люди, — отметила продюсер фильма Наталья Мокрицкая.

В предпремьерном показе в качестве гостей приняли участие замдиректора Российского государственного архива кинофотодокументов Римма Моисеева, внук главного обвинителя от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Романа Руденко Михаил Амирджанов, а также представители ветеранских организаций Западного округа Москвы.

Сам режиссер считает эту картину историей любви к женщине и к профессии. Об этом он заявил во вторник, 12 апреля.