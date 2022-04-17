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Fortune: Абрамович посещал Киев для содействия российско-украинским переговорам

Егор Провоторов

В мире
Fortune: Абрамович посещал Киев для содействия российско-украинским переговорам
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский бизнесмен Роман Абрамович некоторое время находился в Киеве, пытаясь поспособствовать активизации российско-украинских переговоров. Об этом в субботу, 16 апреля, пишет журнал Fortune со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По информации журналистов, предприниматель проводил на Украине встречи с местными политиками и дипломатами, чтобы обсудить способы «оживления» переговорного процесса. О дате визита в Киев не сообщается. Также представителям журнала не удалось получить комментарий по этому вопросу у представителей Абрамовича, пишет ТАСС.

Переговоры между сторонами ведутся с 28 февраля. Российскую делегацию на них возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сначала встречи проходили на территории Белоруссии, затем переговорщики перешли на режим видеосвязи. 29 марта стороны встретились в Стамбуле.

В среду, 13 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжается в онлайн-формате.

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