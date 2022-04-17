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Актриса Крючкова стала бабушкой в третий раз

Егор Провоторов

Общество
Актриса Крючкова стала бабушкой в третий раз
Светлана Крючкова.jpg

Именитая российская актриса Светлана Крючкова стала бабушкой в третий раз. У ее сына Александра недавно родилась дочь Надежда.

Младший сын знаменитости со своей супругой решили, что их ребенок родится заграницей. Это заставило переживать 71-летнюю артистку. В интервью StarHit.ru Крючкова заявила, что пила таблетки, чтобы справиться с волнением. Она подчеркнула, что сын показывает ей внучку каждый день по видеосвязи.

— Мои дети рыжие. И моя внучка — огненнорыжая девочка Надежда, — подчеркнула знаменитость.

Старший сын актрисы Дмитрий также находится заграницей, он постоянно проживает во Франции, где обзавелся семьей. Его жена — француженка, они воспитывают сына и дочь. По словам Крючковой, внуки прекрасно говорят на русском языке.

В декабре появлялась информация, что именитая российская и советская артистка, которая давно борется с онкологией, переболела коронавирусом в тяжелой форме. Из-за последствий инфекции у нее парализовало половину лица. Крючкова подчеркнула, что справляться даже с самыми невыносимыми сложностями ей помогает чувство юмора.

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