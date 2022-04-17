Народный календарь. Как правильно вести себя в Великий понедельник, 18 апреля

Фото: pixabay.com

Великий понедельник — народный и христианский праздник. Он отмечается в последний понедельник перед Пасхой. Дата праздника в 2022 году — 18 апреля.

Великий понедельник начинает Страстную неделю, которая посвящена воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа в последние дни его земной жизни.

Великий понедельник посвящен евангельскому повествованию о том, как Сын Божий проклял иссохшую бесплодную смоковницу (инжир). Он сравнил ее с душой, в которой нет места покаянию, молитве и вере. Такая душа, так же как и несчастное дерево, не способна породить духовные плоды.

Великий понедельник также посвящен воспоминаниям о сыне Иакова Иосифе, которого братья из зависти и ненависти продали в египетское рабство за 20 сребреников. О нем рассказывается в Ветхом Завете. Он — прообраз Иисуса Христа, которого ученик Иуда предал за 30 сребреников. Это сравнение приводится не случайно: впоследствии Иосиф стал царствовать в земле египетской, как Иисус в мире.

Традиции и обряды праздника

В Великий понедельник в храмах проходят богослужения. Они начинаются с утрени. Она соединяется с часами, во время которых читается Евангелие. Затем начинается вечерня с литургией Преждеосвященных даров. Вечером совершается Великое повечерие.

В народе в этот день люди начинают готовиться к Пасхе. Они проводят генеральную уборку в доме: избавляются от хлама, чинят, красят.

Что можно есть в Великий понедельник

Великий понедельник приходится на Великий пост. По календарю православных постов в этот день разрешается пить воду и есть хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи и мед. По негласному правилу некоторые верующие воздерживаются от пищи в Великий понедельник.

Что нельзя делать в Великий понедельник

По церковным правилам в этот праздник запрещается ссориться, сквернословить, думать о плохом. Нельзя петь и танцевать.

Приметы погоды:

Если на дне оврага осталось пятно снега с корову, то можно пахать.

Осы в открытых местах гнезда строят — к сырому лету.

Птицы гнезда с солнечной стороны вьют — к холодному лету.

Из березы сока много течет — лето будет дождливым.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно вести себя в Великий понедельник, 18 апреля

Именины отмечают: Платон, Георгий, Марк, Николай, Семен.