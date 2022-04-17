«Окончательный приход весны»: синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Из Москвы окончательно уходят холода: к концу следующей недели температура с 6–8 градусов поднимется до 12–17. Дожди возможны только в середине недели. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, на следующей неделе будет праздноваться окончательный приход весны.

— Сегодня мы провожаем зиму, она заканчивается: вот уже последние снежинки, вот уже последние заморозки, которые мы ощутили на себе. На следующей неделе у нас будет преобладание южных и юго-западных потоков и за счет этого очень много прояснений. Может быть, исключение будет в среду и четверг, когда есть вероятность дождей, — рассказал специалист.

Синоптик отметил, что в понедельник в столице будет 6–8 градусов тепла, затем — около 10, а в конце недели перед Пасхой и на саму Пасху прогнозируется повышение температуры до 12–17 градусов.

Эксперт отметил, что снежный покров в городе практически отсутствует. Также он подчеркнул, что на неделе не будет сильных ветров.

— На этой неделе снег нам не грозит. Снежный покров в городе везде сошел, разве что только где-то мог затаиться глубоко в оврагах в парках. То, что сейчас выпало, — можно сказать, слезы. Что касается ветра, то он не будет доставлять беспокойства москвичам и жителям Подмосковья, скорее только даст хорошее настроение, — отметил он.

Изначальный прогноз для автомобилистов потихоньку подтверждается, заметил синоптик: к 23–24 апреля прогнозируется повышение температуры. Можно смело отправляться на шиномонтаж и ставить летнюю резину, заключил Шувалов.