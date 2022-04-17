Мошенники стали втрое чаще находить жертв в соцсетях

Фото: Depositphotos

Число жертв мошенников в социальных сетях увеличилось в три раза, причем злоумышленники стали чаще атаковать молодежь. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

— Обращаю внимание на то, что злоумышленники стали в три раза чаще находить жертв в социальных сетях и все чаще выбирать своей целью молодых людей 18–22 лет, — заявил он.

При этом мошенники также продолжают придерживаться классической схемы, звоня якобы от службы безопасности банка или государственного органа. В этом случае они сообщают о том, что со счетом жертвы хотят провести мошенническую операцию и предлагают вывести средства на «безопасный» счет.

— Основное отличие сегодняшнего дня заключается в том, что, как правило, теперь мошенники звонят не от имени Сбера, а от имени других банков, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Эксперт предупредил, что не теряет актуальности мошенничество с кредитами, когда неизвестный по телефону сообщает человеку о попытке оформить на его имя ссуду. При этом для отмены заявки жертве предлагают оформить аналогичный кредит и перевести эти средства на «защищенный».

Представитель Сбербанка также отметил, что мошенники подставляют номера телефонов, которые указываются на официальных сайтах прокуратуры, следственных органов или других госорганов. По его словам, доля подобных звонков увеличилась c 1–2 процентов в январе прошлого года до 11 процентов в декабре.