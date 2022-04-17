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Объем предложения жилья в долгосрочную аренду вырос в Москве до 45 процентов

Анастасия Колоскова

Город
Объем предложения жилья в долгосрочную аренду вырос в Москве до 45 процентов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Предложение жилья, которое сдается в долгосрочную аренду в Москве, за месяц увеличилось в объеме на 30–45 процентов. Об этом сообщили участники рынка недвижимости в воскресенье, 17 апреля.

— За прошедший месяц объем предложения вырос на 30 процентов, причем такой тренд роста отмечается не только в Москве, но и в большинстве крупных городов России, — рассказала эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Милана Овчинникова.

Она пояснила, что процесс обусловлен тем, что владельцы решили получать прибыль от квартир, которые ранее никогда не сдавались, а также за счет выставленных на продажу объектов. По данным главного аналитика ГК «Миэль» Екатерины Бережновой, с февраля объем предложения увеличился почти на 45 процентов.

На начало апреля в Москве доступно более 40,2 тысячи квартир для аренды. Эксперт считает, что некоторые собственники переориентировались с продажи на сдачу недвижимости из-за нестабильной экономической ситуации.

Бережнова отметила, что среди столичных округов наибольший рост объема предложения зафиксирован в ЦАО (на 65 процентов) и САО (55 процентов), а наименьший — в ЮВАО (33 процента). Овчинникова добавила, что максимальное число квартир, доступных на сегодняшний день для аренды, расположено в районах Головинский и Орехово-Борисово.

Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова уточнила, что около 30–35 процентов от всего объема предложения на рынке аренды принадлежит доле студий и однокомнатных квартир. Примерно столько же — двухкомнатным квартирам, а на трехкомнатные квартиры приходится 22–23 процента, передает ТАСС.

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