СК возбудил уголовное дело по факту сноса памятника Жукову в Харькове

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 апреля в Харькове украинские националисты с помощью специальной техники снесли памятник советскому маршалу. Как считают в СК, их действия направлены против России и сохранения исторической памяти об СССР в годы Великой Отечественной войны.

14 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела поселка в Брянской области. По данным следствия, при обстреле украинские военнослужащие использовали два боевых вертолета с тяжелым наступательным вооружением.

До этого СК возбудил дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра Днепра Бориса Филатова.