Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков рассказал об уверенности Путина в успехе пуска на Восточном в 2016 году

Александр Афонин

Общество
Песков рассказал об уверенности Путина в успехе пуска на Восточном в 2016 году
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что после первого неудачного ракетного пуска на космодроме Восточный в 2016 году президент России Владимир Путин должен был уехать оттуда в соответствии с рабочим графиком.

— После первой неудачи, которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой, рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент поздно вечером принял участие в совещании инспекционной группы Роскосмоса, — сказал чиновник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Однако глава государства выразил уверенность, что следующий пуск окажется удачным. Песков отметил, что это самый совершенный процесс, который он видел.

12 апреля президент России Владимир Путин объявил, что планируется возобновление лунной программы. Правительство намеренно запустить автоматический аппарат «Луна-25». По словам российского лидера, страна будет настойчиво и последовательно осуществлять изначально намеченные планы в космическом секторе.

Читайте также:
Дмитрий Песков космодром Восточный Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте