Песков рассказал об уверенности Путина в успехе пуска на Восточном в 2016 году

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что после первого неудачного ракетного пуска на космодроме Восточный в 2016 году президент России Владимир Путин должен был уехать оттуда в соответствии с рабочим графиком.

— После первой неудачи, которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой, рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент поздно вечером принял участие в совещании инспекционной группы Роскосмоса, — сказал чиновник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Однако глава государства выразил уверенность, что следующий пуск окажется удачным. Песков отметил, что это самый совершенный процесс, который он видел.

12 апреля президент России Владимир Путин объявил, что планируется возобновление лунной программы. Правительство намеренно запустить автоматический аппарат «Луна-25». По словам российского лидера, страна будет настойчиво и последовательно осуществлять изначально намеченные планы в космическом секторе.