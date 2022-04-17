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СК возбудил дело в отношении застрелившего спасателя пенсионера в Одинцове

Александр Афонин

Происшествия
СК возбудил дело в отношении застрелившего спасателя пенсионера в Одинцове
Фото: СК РФ

Правоохранители задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в воскресенье, 17 апреля.

— Следователем следственного отдела по городу Одинцову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сотрудника «Мособлспаса» («Убийство»), — сказала представитель ведомства.

Видео: Telegram / Mash

По предварительным данным, сотрудник «Мособлспаса» позвонил в дверь квартиры, чтобы оказать помощь находившемуся снаружи дома «альпинисту». Однако владелец квартиры выстрелил в дверь, тем самым смертельно ранив спасателя.

На месте инцидента работает следственно-криминалистическая группа. При этом идет установление обстоятельств и деталей произошедшего.

Пенсионер, как уточняется, в настоящее время уже задержан. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю, заключила Врадий.

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