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Портал Discover Moscow подготовил программу к Всемирному дню цирка

Александр Афонин

Город
Портал Discover Moscow подготовил программу к Всемирному дню цирка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Вернадского, 7 Карта всех событий

Туристический портал Discover Moscow познакомит пользователей с историей Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского в честь Всемирного дня цирка. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Цирк Юрия Никулина был открыт в конце XIX века и сперва носил имя своего основателя — Альберта Саламонского. Никулин стал руководителем труппы лишь в начале 1980-х.

Пользователи Discover Moscow смогут узнать, как цирк набирал популярность и почему он расположился именно на Цветном бульваре. Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского появился немного позже — в 1971 году.

Гости портала смогут увидеть его знаменитых артистов и узнать о представлениях с их участием. В посвященной цирку статье также рассказывается о представителях знаменитой цирковой династии, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 апреля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что Discover Moscow составил подборку столичных парков для прогулок и отдыха горожан.

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