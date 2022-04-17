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Старинные курганы в парке «Митино» привели в порядок после зимы

Александр Афонин

Город
Старинные курганы в парке «Митино» привели в порядок после зимы
Фото: Telegram / Ландшафтный парк «Митино»
Россия, Москва, ландшафтный парк Митино Карта всех событий

Специалисты Мосгорнаследия совместно со студентами Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 произвели уборку исторической территории ландшафтного парка «Митино» от листвы и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 17 апреля.

— Ландшафтный парк «Митино» — настоящий музей древней Москвы под открытым небом. Здесь сохранились свидетельства жизни славянских племен, населявших эту территорию много веков назад. Одно из таких свидетельств — курганные могильники, — говорится в сообщении.

В рамках городского субботника курганам было уделено особое внимание. Участники мероприятия бережно очистили объекты археологического наследия и прилегающую территорию от листвы и мусора, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что первые поселения возникли на территории парка «Митино» в VII веке до нашей эры. В XI–XIII веках нашей эры здесь расселялись племена вятичей и кривичей. Сегодня на территории парка расположены 12 объектов археологического наследия: курганные могильники, селища и городище.

15 апреля началась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу в Москве. Разрешение на проведение работ выдал столичный департамент культуры. На данный момент рабочие устанавливают временное ограждение вокруг монумента.

Памятник промоют водой, устранят пятна ржавчины и трещины, восстановят деформированные места, а также нанесут на поверхность защищающие от коррозии специальные защитные составы.

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