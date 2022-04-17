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Выставка «Воздушные замки Славы Полунина» пройдет в «Манеже»

Александр Афонин

Город
Выставка «Воздушные замки Славы Полунина» пройдет в «Манеже»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Выставка «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина (полное собрание приключений)» пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 18 мая по 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 апреля.

— Гости узнают обо всем, что удалось открыть, почувствовать, нащупать, исследовать на своем творческом пути знаменитому клоуну, — говорится в сообщении.

Для посетителей подготовлена программа, в рамках которой они узнают о детстве Полунина, опробуют профессию клоуна, проверят свои силы в борьбе со снежной бурей и прикоснутся к «метафизической стороне бытия». Также гостям расскажут про «Академию дураков» и ее участников.

Пространство выставки создано художниками, которые работали с Полуниным. Среди них — Михаил Шемякин, Андрей Бартенев, Теодор Тэжик, Алексей Кострома, Алена Коган, Александра Гутнова и многие другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 апреля в пресс-службе Пушкинского музея сообщили, что к 85-летию со дня рождения российского художника Эдуарда Штейнберга подготовлена экспозиция «Между землей и небом». На ней представят работы художников Рембрандта Харменса ван Рейна, Франсиско Гойи, Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга.

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