Выставка «Воздушные замки Славы Полунина» пройдет в «Манеже»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Выставка «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина (полное собрание приключений)» пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 18 мая по 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 апреля.

— Гости узнают обо всем, что удалось открыть, почувствовать, нащупать, исследовать на своем творческом пути знаменитому клоуну, — говорится в сообщении.

Для посетителей подготовлена программа, в рамках которой они узнают о детстве Полунина, опробуют профессию клоуна, проверят свои силы в борьбе со снежной бурей и прикоснутся к «метафизической стороне бытия». Также гостям расскажут про «Академию дураков» и ее участников.

Пространство выставки создано художниками, которые работали с Полуниным. Среди них — Михаил Шемякин, Андрей Бартенев, Теодор Тэжик, Алексей Кострома, Алена Коган, Александра Гутнова и многие другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 апреля в пресс-службе Пушкинского музея сообщили, что к 85-летию со дня рождения российского художника Эдуарда Штейнберга подготовлена экспозиция «Между землей и небом». На ней представят работы художников Рембрандта Харменса ван Рейна, Франсиско Гойи, Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга.