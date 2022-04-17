Директор «Царицыно» рассказала о гордости мебельной коллекции музея-заповедника

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина рассказала об одном из самых интересных предметов мебельной коллекции культурного учреждения.

Речь идет о бюро, которое пополнило царицынскую коллекцию два года назад. Этот предмет интерьера выставлен в Хлебном доме на «Выставке новых поступлений», где собраны предметы, поступившие в распоряжение музея с 2010 по 2020 год. Бюро было изготовлено в начале 19-го века в знаменитой мастерской Генриха Гамбса.

— Бюро представляет собой сложную архитектурную конструкцию на четырех круглых ножках с верхним ярусом в виде трехчастной композиции, увенчанной фронтоном, и нижним ярусом с выдвижным ящиком, — рассказала Фокина в интервью официальному сайту мэра Москвы.

Корпус предмета интерьера декорирован в стиле жакоб, а стеклянная вставка фронтона имеет роспись в технике эгломизе. Угловая вазочка в нише является порталом в потайную емкость — длинный узкий пенал.

Мастера Гамбса славились умением внедрять потайные устройства в свою мебель. Мебелью этого специалиста по эскизам известных архитекторов русского классицизма обставлялись интерьеры главных дворцов имперской России.

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