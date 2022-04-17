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В Балашихе задержали мужчину, из ружья застрелившего охранника ТЦ

Егор Провоторов

Происшествия
В Балашихе задержали мужчину, из ружья застрелившего охранника ТЦ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Неизвестный мужчина минувшей ночью зашел в торговый центр в подмосковном городе Балашиха и застрелил местного охранника из охотничьего ружья, злоумышленник задержан. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.

Инцидент произошел на Рождественской улице. Полицейские установили, что мужчина проник в торговый центр в ночь на воскресенье и выстрелил из ружья в охранника, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранители сумели по горячим следам задержать подозреваемого. 43-летний мужчина находился по месту жительства, пишет ТАСС.

В настоящее время местный житель доставлен в территориальный отдел полиции. Главной задачей полицейских является установление всех обстоятельств и причин трагического инцидента. Задержанный будет передан следственным органам.

Во вторник, 12 апреля, стало известно, что предварительное расследование уголовного дела в отношении преступной группы, участники которой обвиняются в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере и их сбыте на окраине Новой Москвы подошло к концу.

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