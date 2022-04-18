ЦБ РФ разрешил банкам продавать валюту гражданам

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Центральный банк России в понедельник, 18 апреля, официально разрешил финансово-кредитным организациям продавать наличную валюту гражданам.

На период с этой даты по 9 сентября нынешнего года российские банки официально смогут продавать россиянам валюту в наличном виде. При этом продаже подлежит только та часть средств, которая поступила на расчетные счета кредитных организаций начиная с 9 апреля текущего года, пишет РИА Новости.

Помимо этого, ранее в апреле финансовый регулятор решил смягчить условия приобретения иностранной валюты на брокерские счета. С 11 апреля была отменена комиссия в 12 процентов на покупку валюты через брокеров.

В марте Центробанк запретил российским финансовым организациям продавать валюту гражданам на фоне высокой волатильности курса рубля.

В пятницу, 15 апреля, японский экономист Дайсукэ Каракама заявил, что затягивание ситуации с отключением России от SWIFT значительно пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от валюты Соединенных Штатов в международных расчетах.