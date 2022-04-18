Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«У тебя аккаунт на четыре миллиона, который сделала я»: Бородина жестко ответила Омарову

Егор Провоторов

Общество
«У тебя аккаунт на четыре миллиона, который сделала я»: Бородина жестко ответила Омарову
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Известная российская телеведущая Ксения Бородина эмоционально отреагировала на высказывания бывшего мужа Курбана Омарова о ее личной жизни. Знаменитость назвала экс-супруга неблагодарным человеком и отметила, что подобным людям никогда не улыбается удача.

— У тебя аккаунт на четыре миллиона, который сделала я, — заметила Бородина, указав, что сейчас на публикациях Омарова лишь несколько десятков отметок «нравится».

Она попросила экс-возлюбленного плыть самого в своей «дырявой лодке». Также она заметила, что бывший муж должен быть благодарен ей за воспитание дочери и вклад в ее развитие. Об этом она написала на странице в одной из социальных сетей, пишет «Радио КП».

Бородина потребовала от Омарова прекратить обсуждение ее личной жизни и заявила, что ей постоянно пишут мужчины с Кавказа, которые заявляют о том, что ее бывший супруг поступает не по-мужски по отношению к теледиве.

В начале апреля Ксения Бородина подвергла критике свою бывшую коллегу Викторию Боню за протест против модного дома Chanel.

Читайте также:
Социальные сети Ксения Бородина Курбан Омаров
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте