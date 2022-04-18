«У тебя аккаунт на четыре миллиона, который сделала я»: Бородина жестко ответила Омарову

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Известная российская телеведущая Ксения Бородина эмоционально отреагировала на высказывания бывшего мужа Курбана Омарова о ее личной жизни. Знаменитость назвала экс-супруга неблагодарным человеком и отметила, что подобным людям никогда не улыбается удача.

— У тебя аккаунт на четыре миллиона, который сделала я, — заметила Бородина, указав, что сейчас на публикациях Омарова лишь несколько десятков отметок «нравится».

Она попросила экс-возлюбленного плыть самого в своей «дырявой лодке». Также она заметила, что бывший муж должен быть благодарен ей за воспитание дочери и вклад в ее развитие. Об этом она написала на странице в одной из социальных сетей, пишет «Радио КП».

Бородина потребовала от Омарова прекратить обсуждение ее личной жизни и заявила, что ей постоянно пишут мужчины с Кавказа, которые заявляют о том, что ее бывший супруг поступает не по-мужски по отношению к теледиве.

В начале апреля Ксения Бородина подвергла критике свою бывшую коллегу Викторию Боню за протест против модного дома Chanel.