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Украинцы попытались сорвать выступление комика Сабурова в Нью-Йорке

Георгий Соланович

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Украинцы попытались сорвать выступление комика Сабурова в Нью-Йорке
Фото: Youtube/вДудь

Граждане Украины попытались сорвать выступление комика Нурлана Сабурова в Нью-Йорке в воскресенье, 17 апреля.

Число недовольных составило примерно 50 человек. Они размахивали украинскими флагами, мешали желающим приобрести билеты на концерт пробраться к кассам, а также скандировали «Позор!» в холле здания, где проходило мероприятие, пишут «Известия».

Мини-тур артиста по городам Соединенных Штатов Америки оборачивается скандалом: сначала Сабурову выкрикивали из зала вопросы о его отношении к специальной операции на Украине, после чего в другом городе девушка в платье, якобы выпачканном «кровью», выбежала на сцену, попытавшись устроить дебош. Сабуров отреагировал на ее появление неуместной и неловкой шуткой, за что был раскритикован в соцсетях.

В ближайшие дни должны были состояться и другие концерты комика, в частности, в Чикаго. Но выступления не будет. Об этом сообщили организаторы. Оказалось, что мероприятие отменили после встречи с украинским консулом и представителями диаспоры. Выступления комика также должны пройти 15–17 апреля. Еще планируются выступления в Майами и Нью-Йорке.

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