Месячный мальчик в Москве попал в реанимацию после обрезания на дому

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Московские врачи оказывают помощь младенцу, который был прооперирован частным доктором в домашних условиях. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

— В ходе проверки выяснилось, что родители ребенка — уроженцы страны ближнего зарубежья. Они вызвали на дом в Москве частного врача для проведения у ребенка обрезания, то есть удаления крайней плоти. Во время операции у мальчика возникла аллергическая реакция на лекарство, — говорится на сайте.

По предоставленным данным, месячный мальчик, которому сделали операцию на дому, поступил в московскую детскую больницу днем 17 апреля.

Ребенка отправили в отделение реанимации, он находится в тяжелом состоянии, а частного врача и отца малыша доставили в отдел полиции. Выясняются подробности случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 14 апреля, стало известно, что новорожденный малыш найден в камере мусоропровода в жилом доме. В настоящее время по адресу инцидента находятся следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия и устанавливают личность матери ребенка.