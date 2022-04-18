Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергунина: Московские предприниматели стали вдвое чаще пользоваться онлайн-госуслугами

Александр Афонин

Город
Сергунина: Московские предприниматели стали вдвое чаще пользоваться онлайн-госуслугами
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) воспользовались онлайн-услугами и сервисами на портале мэра Москвы свыше двух миллионов раз по итогам 2021 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 18 апреля.

— Онлайн-формат получения услуг экономит предпринимателям время, позволяя сосредоточиться на развитии своего дела. В прошлом году компании и ИП воспользовались возможностями цифровой экосистемы Москвы свыше двух миллионов раз, — сказала представитель мэрии.

Заммэра отметила, что, по сравнению с 2020 годом, этот показатель вырос в два раза. Число полезных услуг и сервисов постоянно увеличивается, уже сегодня их доступно более 200.

Общее количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов превышает 420 тысяч. Лидером по количеству обращений в 2021 году стал сервис сверки финансово-лицевых счетов департамента городского имущества: им воспользовались около 950 тысяч раз.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что данный сервис создан как для арендаторов городской недвижимости, так и для покупателей нежилых помещений. Он дает возможность оперативно получить основные сведения о финансово-лицевых счетах и детализацию операций по счету за выбранный период, а также запросить акт сверки расчетов.

На втором месте по популярности расположилась услуга оформления пропусков на въезд грузового транспорта: ей воспользовались более 600 тысяч раз. Помимо этого, в список востребованных услуг вошли онлайн-запись на прием к специалистам Москомэкспертизы, подача заявки на проведение контрольно-геодезической съемки, а также оформление ордеров на проведение земляных работ.

Всего ими, как уточняется, воспользовались около 300 тысяч раз. В столичном департаменте информационных технологий отметили, что в прошлом году на портале появилось более 20 новых онлайн-услуг для юрлиц.

Теперь можно подать заявку на краткосрочную аренду городского помещения, получение субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования и процентов по кредитам, а также оформить парковочное разрешение для каршеринга. С февраля 2022 года юридическим лицам и ИП доступна оплата счетов в сервисе «Мои платежи».

С его помощью можно оплатить около пяти тысяч разных услуг. Отмечается, что для поиска счетов в кабинете должны быть указаны ИНН и КПП.

Помимо поиска начислений, предприниматели могут оплачивать счета по уникальному идентификатору начисления. Услуги и сервисы для бизнеса размещены в общем каталоге.

Для удобства пользователей их распределили по соответствующим категориям. Корпоративный кабинет работает как единая площадка для всех сотрудников одной организации.

В нем можно отследить статус заявок, оплачивать счета и многое другое. Создать кабинет организации можно с помощью квалифицированной электронной подписи.

15 апреля Сергунина рассказала о востребованности приложения «Моя Москва» у жителей столицы. Они воспользовались приложением с начала года более 5,1 миллиона раз.

Читайте также:
Наталья Сергунина Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте