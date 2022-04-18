Сергунина: Московские предприниматели стали вдвое чаще пользоваться онлайн-госуслугами

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) воспользовались онлайн-услугами и сервисами на портале мэра Москвы свыше двух миллионов раз по итогам 2021 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 18 апреля.

— Онлайн-формат получения услуг экономит предпринимателям время, позволяя сосредоточиться на развитии своего дела. В прошлом году компании и ИП воспользовались возможностями цифровой экосистемы Москвы свыше двух миллионов раз, — сказала представитель мэрии.

Заммэра отметила, что, по сравнению с 2020 годом, этот показатель вырос в два раза. Число полезных услуг и сервисов постоянно увеличивается, уже сегодня их доступно более 200.

Общее количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов превышает 420 тысяч. Лидером по количеству обращений в 2021 году стал сервис сверки финансово-лицевых счетов департамента городского имущества: им воспользовались около 950 тысяч раз.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что данный сервис создан как для арендаторов городской недвижимости, так и для покупателей нежилых помещений. Он дает возможность оперативно получить основные сведения о финансово-лицевых счетах и детализацию операций по счету за выбранный период, а также запросить акт сверки расчетов.

На втором месте по популярности расположилась услуга оформления пропусков на въезд грузового транспорта: ей воспользовались более 600 тысяч раз. Помимо этого, в список востребованных услуг вошли онлайн-запись на прием к специалистам Москомэкспертизы, подача заявки на проведение контрольно-геодезической съемки, а также оформление ордеров на проведение земляных работ.

Всего ими, как уточняется, воспользовались около 300 тысяч раз. В столичном департаменте информационных технологий отметили, что в прошлом году на портале появилось более 20 новых онлайн-услуг для юрлиц.

Теперь можно подать заявку на краткосрочную аренду городского помещения, получение субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования и процентов по кредитам, а также оформить парковочное разрешение для каршеринга. С февраля 2022 года юридическим лицам и ИП доступна оплата счетов в сервисе «Мои платежи».

С его помощью можно оплатить около пяти тысяч разных услуг. Отмечается, что для поиска счетов в кабинете должны быть указаны ИНН и КПП.

Помимо поиска начислений, предприниматели могут оплачивать счета по уникальному идентификатору начисления. Услуги и сервисы для бизнеса размещены в общем каталоге.

Для удобства пользователей их распределили по соответствующим категориям. Корпоративный кабинет работает как единая площадка для всех сотрудников одной организации.

В нем можно отследить статус заявок, оплачивать счета и многое другое. Создать кабинет организации можно с помощью квалифицированной электронной подписи.

15 апреля Сергунина рассказала о востребованности приложения «Моя Москва» у жителей столицы. Они воспользовались приложением с начала года более 5,1 миллиона раз.