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Собянин рассказал об открытии перехода от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская»

Араз Салехов

Город
Собянин рассказал об открытии перехода от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский вокзал Карта всех событий

Власти города объявили об открытии отремонтированного перехода от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская». Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Заменили старые конструкции, обновили инженерные сети и освещение, благоустроили территорию вокруг. Пассажиры смогут всего за 1,5 минуты, в три раза быстрее, дойти от вокзала до метро, — рассказал глава города.

Также он добавил, что ремонт перехода является частью большой работы по обновлению ТПУ «Площадь трех вокзалов». Крупнейший в Москве пересадочный узел включает две станции столичного метро, Московские центральные диаметры (МЦД), остановки наземного транспорта и три вокзала. Ими ежедневно пользуются 600 тысяч человек, написал мэр в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Сергей Собянин рассказал, что в Дмитровском районе столицы ведется масштабное строительство транспортных объектов. По его словам, на территории района запущен МЦД-1, а также идут работы по строительству Московского скоростного диаметра. При этом часть участка, примыкающая к району, уже начала работу.

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