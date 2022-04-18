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Пьяный мужчина до смерти избил супругу на северо-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Пьяный мужчина до смерти избил супругу на северо-востоке Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, проезд Шокальского Карта всех событий

Пьяный мужчина до смерти избил супругу на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 14 апреля обвиняемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и жестоко избил свою жену в их квартире в проезде Шокальского. Через некоторое время женщина скончалась от полученных травм.

Когда 51-летний мужчина осознал произошедшее, то сам сообщил об этом в правоохранительные органы. Его задержали и предъявили обвинение. Свою вину он признал полностью.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» — прим. «ВМ»), — рассказала Иванова.

Представитель ведомства добавила, что следствие будет ходатайствовать в суде о заключении фигуранта под стражу.

13 апреля стало известно, что еще один убийца предстанет перед судом. В 2019 году он изнасиловал девушку, а затем утопил, чтобы та не обратилась в полицию. С места преступления злоумышленник скрылся, избавился от следов преступления и покинул страну. Однако правоохранителям удалось установить причастность мужчины к совершенным преступлениям и задержать его.

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