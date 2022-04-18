Сергей Собянин поздравил Светлану Немоляеву с днем рождения

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева сегодня отмечает свое 85-летие. С юбилеем ее решил поздравить мэр Москвы Сергей Собянин, написав соответствующий пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Миллионы зрителей любят Вас за талант и обаяние. Вы создали искренние и душевные женские образы на экране. Несколько десятилетий собираете аншлаги на сцене Театра имени Маяковского, — заявил глава города.

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В восемь лет она дебютировала в фильме Константина Юдина «Близнецы». В 1958 году актриса окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина.

За свою карьеру актриса сыграла в сотне фильмов. Настоящую народную любовь ей принесли картины «Служебный роман» и «Гараж». Также она снималась в таких фильмах, как «Ослиная шкура», «О бедном гусаре замолвите слово», «Карантин», «Подмосковная элегия», «Дом без адреса», «Зоя».

Недавно артистка вспомнила, как познакомилась с Олегом Табаковым во время его обучения на втором курсе Школы-студии МХАТ. По ее словам, именитый режиссер пытался зазвать звезду «Служебного романа» в МХАТ, однако она решила поступить в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина.